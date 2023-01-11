MHP'li Ersoy: “Türkiye'nin başını kaldırmasına tahammül edemiyorlar”

Dr. Ruhi Ersoy, “Türkiye'nin başını kaldırmasına tahammül edemiyorlar. YPG ve PYD başta olmak üzere onlar demokratik haklardır, diyenler bugün Türkiye'yi yönetmeye talip oluyorlar” dedi.

Dr. Ruhi Ersoy, Kayseri Üniversitesinde ‘Türk dünyası ve lider ülke Türkiye' isimli konferans verdi. 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, öğretim görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda açılış konuşmasını yapan Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “Bizler bu coğrafyada 3 büyük devlet kurmuş bir milletiz. Son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni bu coğrafyada 900 yıl yaşadıktan sonra geçen yüzyılın başında kurduk. Geçen yüzyılda büyük tecrübeler elde ettik ve bu coğrafyada lider ülke olma yolunda önemli bir yere geldik. Bugün enerji sahasında doğalgaz, nükleer enerji, petrol ve değişik alanlarda yapmış olduğu çalışmalarla ve ataklarla günümüzde artık Türkiye eksenli güven, huzur ve refah halkası konumunda olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Türkiye yüzyılını inşallah idrak ediyoruz” diye konuştu.

“Türkiye'nin başını kaldırmasına tahammül edemiyorlar”

Dr. Ruhi Ersoy, savunma sanayine Türkiye'yi girdirmeyip, adeta pazar gibi gören bir zihniyetin olduğunu ve bu zihniyetin Türkiye'nin başını kaldırmasına tahammül edemediğini söyleyerek, “Dizimize, dirseğimize vurmaya çalışıyorlar. Bütün bunların içerisinde de başta milli silahlarımız olmak üzere enerji politik bizim son zamanlarla geldiğimiz önemli bir hamledir. TÜBİTAK'ta bilim yapan çocuklar bazı konuların farkına varınca ya uçakları düşürülmüş ya da intihar süsü ile öldürülmüş. Bunların hepsi ortaya çıktı. Bunları yapan alçakların kimler olduğu ortaya çıktı. Bütün bunlardan sonra bu memlekette biz ne yapabiliriz diye her şeyi Batı'ya teslim edenler kendine geldikçe o anaların aslanlar doğurduğunu, mühendisler doğurduğunu, nasıl vatan evlatları doğurduğunu zaman gösterdi. İşte o zamanlar enerji politikle ilgili Türkiye'de Karadeniz havzası, münhasır ekonomik işbirliği anlaşması ve Türkiye'deki maden, gaz rezervleri ile ilgili bu çalışmalar neden daha önce yapılmıyordu? Niye 15 Temmuz'dan sonra bunlar ortaya çıktı. Bunları çıkartmaya fırsatımız yoktu. Yani şeytan taşlamaktan tavaf yapmaya vakit yoktu” ifadelerini kullandı.

Ruhi Ersoy konuşmasını şöyle sürdürdü: “Zeytin Dalı Operasyonu'na Türkiye hazırlanırken, TBMM'deki tartışmaların ana aktörlerinden birisi olarak vazife yaptım. Zeytin Dalı'nda bu terör yuvası kurutulmadan Türkiye rahat etmez tezini savunuyoruz. Meclis'te milletvekili sıfatı olan bazı arkadaşlar ‘bizim orada ne işimiz var. Türkiye'ye bir saldırımı var ki oradayız. YPG ve PYD başta olmak üzere onlar demokratik haklardır' diyenler bugün Türkiye'yi yönetmeye talip oluyorlar. İstikametini hatalı belirleyenler, bu operasyondan 45 gün önce o tanklarla milletin üzerine tanklarını sürüyordu. 45 gün sonra o tanklar Kızılelma'ya döndü. Türk milleti medeni bir millettir. Türk devleti medeni bir milletin milli devletidir. Kendisinin gittiği yerlerde çiçekler açar. Mehmetçik her derde derman işler yapar. Türk devlet akli bugün Afrin'den Elbab'a Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekat bölgesinin her yerinde kaymakamlarıyla, vali yardımcılarıyla, kolluk güçleriyle, postanesiyle, hastanesiyle hizmet ederek bir şeyler yapıyor. ‘Ne işimiz bizim Elbab'da ne işimiz var Afrin'de. Bu göçmen Suriyelilerden kurtulalım' diyenler var. Arkadaşlar, devlet aklı tavşanı kovalayabilir ama ihmal etmez, imha eder” şeklinde konuştu.