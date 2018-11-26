MHP'li kadınlardan çocukları ısıtacak kampanya

Parti binasında açıklamalarda bulunan İl Kadın Kolları Başkanı Emine Özge Soysal; ihtiyaç sahibi çocukların kış mevsimini rahat geçirebilmeleri için böyle bir kampanya başlattıklarını ifade ederek; “Çalışmalarımız daha çok çocuklar ve kadınlara yönelik olduğu için, kış mevsiminin gelmesinden dolayı çocuklarımızın üşüdüğünü, birçok çocuğun ihtiyacı olduğunu düşünüp kampanya başlattık. Bu kampanyanın iki amacı var; biri görünen diğeri görünmeyen tarafı. Görünen tarafı, ihtiyacı olan bütün çocuklarımıza ulaşabildiğimiz kadar atkı ve bereyle kış dönemini daha rahat geçirmelerini sağlamak. Görünmeyen tarafı ise örgü terapidir. Kadınlarımız günlük hayatlarında birçok stres yaşıyorlar. Yoğun çalışmalarının arasında örgü örerek belki bir şekilde psikolojilerini rahatlatmak da kampanyanın ikinci amacı oldu. Şuanda arkadaşlarımızın hepsi evlerinde zaten yaptılar, aynı şekilde burada da devam ediyoruz” diye konuştu.

Kampanyaya desteğin oldukça fazla olduğunu sözlerine ekleyen Soysal, Kampanya sadece Kayseri'de değil bütün Türkiye'de ses getirdi. Bana birçok kişi ulaşıp yün ipler, atkılar örüp gönderdiklerini söylediler. Birçok evde de atkı ve bereler örülüyor. Bunlar elime ulaşacak inşallah. Amacımıza ulaştığımızı düşünüyoruz, inşallah bittikten sonra yerlerine teslim edeceğiz. Maddi ve manevi katkısı olan bütün herkese teşekkür ediyorum” dedi.