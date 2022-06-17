MHP'li Korkmaz'dan Vali Çiçek'e ziyaret

Dönem Kayseri Milletvekili ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Süleyman Korkmaz, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

MHP 25. Dönem Kayseri Milletvekili ve MYK Üyesi İş İnsanı Süleyman Korkmaz, oğlu çilek üreticisi Batuhan Korkmaz ile göreve başlayan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çiçek, Kayseri'nin ticaret ve sanayi şehri olduğunu vurgulayarak, yapılacak olan çalışmalar hakkında Korkmaz ile sohbet etti.

Topraksız tarım ile üretilen çilekler Vali Çiçek'e ikram edildi

Süleyman Korkmaz da ziyarette, Kayseri'nin sanayi şehri olmasının yanı sıra bir tarım şehri de olduğunu vurguladı. Korkmaz ayrıca, oğulları Salih-Batuhan Korkmaz'ın 3 bin metrekarelik alandaki serada topraksız tarımla üretilen doğal çilekleri Vali Çiçek'e ikram etti.

Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.