MHP'li Özdemir, Doğu Türkistanlılarla buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Hür Doğu Türkistanlılar Derneği'nde Kayseri'deki Doğu Türkistanlılarla buluştu.

Kayseri'de seçim çalışmalarını sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Hür Doğu Türkistanlılar Derneği'ne ziyarette bulundu. Burada Dernek Başkanı Sadullah Doğutürk ve dernek yönetimi ile karşılanan İsmail Özdemir, Türkiye'ye yakın zamanda gelen Doğu Türkistanlılarla da sohbet etti.

Özdemir, "Ata yurdumuzdan gelen Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var" diyerek, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de Türkiye'de yaşayan Doğu Türkistanlılar'ın sorunlarının çözülmesi ile yakından ilgilendiğini dile getirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Kayseri'de yaşayan Doğu Türkistanlı muhacirlerin yaşadıkları sıkıntılar hakkında Hür Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Sadullah Doğutürk'ten bilgiler alarak, "Ben kardeşlerimizin bu sıkıntıları ile bizzat ve yakından ilgileneceğim. Milliyetçi Hareket Partisi olarak soydaşlarımızın her daim destekçisiyiz" ifadesinde bulundu.

Hür Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Sadullah Doğutürk, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'e yapılacak projelerle ilgili dosya sundu. Ziyaret hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.