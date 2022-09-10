MHP'li Özdemir: "Millet size iktidar yetkisi verecek mi ki siz utanmadan birilerine bakanlık verme vaadinde bulunuyorsunuz”

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Kayseri İl Teşkilatı ‘Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' toplantılarını Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçeleri ile tamamladı. Toplantıda konuşan MHP Genel Başkanı İsmail Özdemir, "Millet size iktidar yetkisi verecek mi ki siz utanmadan kalkıp sağda solda birilerine bakanlık verme vaadinde bulunuyorsunuz” dedi.

Gültepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Burada konuşma yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, İstanbul ve Mersin gibi pek çok belediyelere PKK'lıların doldurulduğunu ve bununda hukukun verdiği kararla bugün sabit durumda olduğunu söyleyerek, "Yakın döneme kadar bilhassa Ortadoğu bölgesinde işgallerin ve iç çatışmaların yaşandığı bir süreci gözlemledik. Bu işgal ve gözyaşı süreci Kudüs merkezli olmak üzere genellikle İslam dünyası üzerinde çok ciddi tahribatlara sebebiyet verdi. Bu tahribatlar neticesiyle de etnik ve mezhep temelli ayrımcılık bölgesel bazlı projelere olan ülkeler tarafından kurgulanmaya çalışıldı. Millete açlık edebiyatı yapanların gerçekleştirdikleri toplantılar boyunca neler yemişler ve bunu kamuoyuyla nasıl paylaşmışla buna bir bakmanızı istiyorum. Siz sefa süreceksiniz, farklı farklı algılarla bizim milletimizi yanıltmaya çalışacaksınız. Buna müsaade edilmez. CHP'li bir milletvekili "biz HDP'ye bakanlık verebiliriz" dedi. Şimdi bu konuya geçmeden önce bir olayın ortadan kalkması lazım. Millet size iktidar yetkisi verecek mi ki siz utanmadan kalkıp sağda solda birilerine bakanlık verme vaadinde bulunuyorsunuz. Siz Türk milletini ne zannediyorsunuz. Türkiye'de bazı büyükşehir belediyelerinin yine zillet mensubu partilerce kazanıldığını biliyoruz. İstanbul ve Mersin gibi pek çok belediyelere PKK'lıların doldurulduğu hukukun verdiği kararla bugün sabit durumda” diye konuştu.

”Meral Akşener Kayseri Meydanı'na gelip de miting yapamaz ancak ayarlanmış esnafları gezer”

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da, “Bugün İP'li bir yetkili, ‘bindirilmiş kıtalarla, fabrika ziyaretleriyle bu işler olmaz. AK Parti'nin destekleriyle her yere pankart astınız. Sizin Cumhuriyet Meydanı'ndaki en büyük varlığınız Kayseri Kalesi'ne astığını pankart oldu' demiş. Ben yine sözümün arkasındayım. Yiğit meydanda belli olur. Yapabiliyorsanız, Cumhuriyet Meydanı orada. Nasıl bir cevap vereceğimizi düşünüyorsanız, yine Cumhuriyet Meydanı orada. 18 Eylül Pazar günü saat 16.00'da Cumhuriyet Meydanı'na gelin görün. Bunları şimdiden korku sardı. Meral Akşener Kayseri Meydanı'na gelip de miting yapamaz. Ancak ayarlanmış esnafları gezer ve rezil olurlar. Terörist Selahattin Demirtaş ile nasıl kahvaltı hayal ettiğini mi anlatacak. Yoksa şehidin bacısına küfreden milletvekilini mi anlatacak. Kayseri'de ne anlatacak" ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'da katıldı.