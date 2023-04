MHP'li Özdemir: ”Milliyetçi Hareket Partisi, demokrasi seferine çıkmıştır”

KAYSERİ (İHA) – Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri 1'inci sıra milletvekili adayı İsmail Özdemir, “Milliyetçi Hareket Partisi, demokrasi seferine çıkmıştır” dedi.

MHP Kayseri milletvekili adayları ve il teşkilatı iftar programında bir araya geldi. İftar sonrası bir konuşma yapan MHP Kayseri 1'inci sıra milletvekili adayı İsmail Özdemir, seçim çalışmalarına bugün itibarıyla başladıklarını söyleyerek, “6 Şubat 2023 tarihinden beri genel başkanımızın talimatlarıyla deprem bölgesindeki yaraların sarılmasına yönelik devletimiz nezdinde yürütülen faaliyetlerin tamamına destek verilmektedir. Bu çabalar aynı zamanda seçin dönemine denk geldiği için yine genel başkanımızın talimatlarıyla 11 ilimizde MHP olarak herhangi bir siyasi çalışmada bulunmayacağız. Onun yerine yaraların sarılması ve depremden etkilenen vatandaşlarımızla beraber olmak üzere bütün teşkilatlarımız şu anda seferberlik halini sürdürmektedir. Önemli gördüğümüz bir seçim döneminde Kayseri noktasında da genel başkanımızın iradeleriyle bizimde aday listemiz şekillenmiş oldu. Milliyetçi Hareket Partisi demokrasi seferine çıkmıştır. Rabbimiz utandırmasın. Önümüzde yaklaşık 34 gün gibi bir süre var. Bu 34 günlük süreyi en verimli şekilde değerlendirebilmek ve Kayserili hemşehrilerimizle buluşup Cumhur İttifakı'nın önemini, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geriye baktığımız 5 yılda Türkiye'ye kazandırmış olduğu başarıları ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak Kayseri'de 2 milletvekiliyle neler yaptığını, hangi çalışmalarda bulunduğunu anlatmak suretiyle önümüzdeki dönemle alakalı yetki mercii olarak yeniden milletimize başvuracağız ve onların hem dualarına hem de desteklerine talip olduğumuzu ilan etmiş olacağız” şeklinde konuştu.

“Seçimlere her yönüyle hazırız”

Seçimlere her yönüyle hazırlıklı olan bir parti olduklarını söyleyen Özdemir, “Milliyetçi Hareket Partisi, 34 gün boyunca şehrimizin her sokağında, her caddesinde ve her ilçesinde olacaktır. Bizi bekleyen, yolumuzu gözleyen kim varsa hepsiyle kucaklaşmak üzere inşallah yollara düşmüş olacağız. Cumhur İttifakı, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimlerde Kayseri'de büyük bir başarı elde edecektir. Bizler bugün karşınızda pırıl pırıl ve bakıldığı zaman hakikaten Kayseri kamuoyunun da vicdanını rahatlatmış olan ve Kayseri'ye hizmet aşkı taşıyan on çok saygıdeğer milletvekili adayımızla huzurlarınızdayız. Mustafa Baki Ersoy Bey burada, 5 yıl boyunca TBMM'de beraber omuz omuza kendisiyle görev yaptık. Çok faydalı işlere imza attığımız inancını taşıyorum. Dolayısıyla listemizde de genel başkanımızın takdirleriyle Baki Ersoy Bey listemizde bulunuyor. Kayseri bir ticaret ve esnaf şehri. Böylesine Ahilik kültürünün devam ettiği bir şehirde yine Kayserili hemşehrilerimiz nazarında çok değerli anılar ve izler bırakmış olan bir başka isim Adnan İncetoprak Bey yine listemizde, milletvekili adayımız olarak Kayserili hemşehrilerimizin huzurundadır. Böylesine güzel ve tertemiz bir listeyle Milliyetçi Hareket Partisi aziz hemşehrilerimizin karşısındadır” ifadelerini kullandı.

Kentteki bir restoranda düzenlenen iftar programına milletvekili adayları, parti il yönetimi ve Kayseri Ülkü Ocakları ile parti üyeleri katıldı.