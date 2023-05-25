MHP'li Özdemir: "Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri'de umduğunu almış, başarılı olmuştur"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; "Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri'de umduğunu almış, başarılı olmuştur" dedi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; Kayseri basınının ülke genelindeki başarılarından memnun olduklarını söyledi. Özdemir; "Kayseri yerel basını çok büyük işler başarıyor. Bilhassa Türkiye'deki siyasi gündemin böylesine yoğun ve ağırlıklı ilerlediği bir dönemde Kayseri yerel basınının hazırladığı haberlerin tamamı baktığınız zaman manşet niteliğinde Türkiye'de değerler taşıyor. Bu da olgunlaşan Kayseri basınının Türkiye'de artık yerleşik hale gelen bir bakıma kalitesini hissettirir oldu. Bu da bizim için memnuniyet vericidir" dedi.

"MHP Kayseri'de başarılı olmuştur"

14 Mayıs seçimlerini değerlendiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, sonuçların memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Özdemir; "14 Mayıs'ta önemli bir seçim sürecini geride bıraktık. Bu seçim sürecinde Kayseri'de Milliyetçi Hareket Partisi hemşehrilerimizin teveccühüyle 2 milletvekiliyle Türkiye büyük Millet Meclisi'nde yeni dönemde inşallah şehrimizi ve aziz milletimizi temsil etme sorumluluğu üstlenmiştir. Baktığınız vakit 27. dönem milletvekilliği seçimlerinde de yine Kayserili hemşehrilerimiz Milliyetçi Hareket Partisi'ni 2 milletvekilini meclise göndermiş, bir sorumluluk vermiştir. Bunun devamıyla alakalı bir sayısal neticenin ortaya çıkması Kayserili hemşehrilerimzin Milliyetçi Hareket Partisi'ne duyduğu memnuniyeti gösteriyor. O anlamda biz de bu teveccühe layık olmak için elimizden ne geliyorsa bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yapmaya gayret göstereceğiz. Hakikaten şehrimizin çok yüksek potansiyeli var. Bu yüksek potansiyel aradan geçen zaman ne olursa olsun kendisini geliştirmeye her daim namzet bir durumdadır. Bunu şimdi mevcut şartları kendi durumuna uyarlamak ve şehrimizin ihtiyacı olan yatırımları tekrar Kayseri'ye çekmek ve bu anlamda ilave olarak yapılması gerekenler hususunda da neler gerekiyorsa bunlarla alakalı sorumluluğu Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhur İttifakı anlayışıyla bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yerine getirecek. Kayserili vatandaşlarımıza her zaman söylediğimiz bir sözdür; bu görevi aldıysak bizden daha fazla vazife bekliyorlar. İnşallah biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak buna layık olacağız. Genel çerçevede 14 Mayıs seçimlerinin neticelerine baktığımızda Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri'de umduğunu almış, başarılı olmuştur. Bu başarı bizleri memnun etti. Daha iyi olabilirdi. Daha iyisi olabilmesi için demek ki daha fazla çalışmamız lazım. Bununla ilgili tahlillerimizi yaptık. Şöyle düşündüğünüz vakit Cumhur İttifakı Kayseri'de 7 milletvekiliyle temsil edilecek. Aziz hemşehrilerimizin iradesi siyasi partiler nezdinde bu olurken, cumhurbaşkanlığı seçimleri nezdinde de cumhurbaşkanımıza Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir oy vermek suretiyle zaten duruşunu, bakış açısını ve Türkiye'nin yönetiminin ne olması gerektiğiyle ilgili hassasiyetini göstermiştir. Bu da memnuniyet vericidir. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi seçime girerken iki yönlü bir strateji izlemiştir. Bu iki hedef de bizim nazarımızda gerçekleşmiş oldu. Türkiye'nin genel şartlarına baktığımızda Cumhur İttifakı Türkiye büyük Millet Meclisi yüksek çoğunlukla temsil edilecek bu dönemde. Milliyetçi Hareket Partisi de aynı dönemde Türkiye'nin 3. büyük partisi olarak mecliste sorumluluk üstlenmiştir. Bu da memnuniyet vericidir" diye konuştu.

"21. yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapma ülkümüz çok büyük bir ülküdür ve inşallah gerçeğe dönüşecektir"

28 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'tan daha yüksek bir oyla seçilerek gereken cevabın verileceğini ifade eden İsmail Özdemir; "İnşallah yenilenecek olan seçimin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek çoğunluklu bir zaferiyle sonuçlanacağına inanıyoruz. Bu gayretle çalışıyoruz. 14 Mayıs seçimleri bitti, bunun hemen hızlı bir şekilde değerlendirmesini yaptıktan sonra sahaya çıktı Milliyetçi Hareket Partisi. Üstün bir gayretle Pazar gününe yönelik öncelikli olarak Türk Milletinin sandığa mutlaka gitmesi gerçeği hareketle, ikinci olarak da cumhurbaşkanımıza destek verilmesi gerçeğinden hareketle kendi gündemini takip etmektedir. Sahada bu zaman kadar karşılaştığımız duruma da baktığımızda bizi mutlu eden bazı gelişmeler görüyoruz. Çünkü Kayserili hemşehrilerimiz özellikle hem kırsalda hem merkezde ikinci turda gerçekleştirilecek olan bu seçimde yüksek bir motivasyonla gideceklerini şimdiden bize gösteriyorlar. İnşallah 14 Mayıs'taki neticeden çok daha yüksek bir oranda cumhurbaşkanımız yine Kayseri'den yüksek bir oy alacağı inancını taşıyoruz. Türk Milleti; kendisine dışarıdan dayatılmaya çalışılan, Washington'dan, Berlin'den, Londra'dan, Brüksel'den dayatılmaya çalışılan gündemleri elinin tersiyle itecek ve kendi öz evladı olan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve milletine üstün hizmetlerde bulunan cumhurbaşkanımızı inşallah çok daha yüksek bir oyla seçmek suretiyle gereken cevabı dış dünyaya verecektir. Verilen bu cevapla birlikte de zaten Türkiye'nin 21. yüzyıldaki çok önemli hedeflerini gerçekleştirme konusundaki çalışma ve çabalarımız da hayata geçmiş olacak. 21. yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapma ülkümüz çok büyük bir ülküdür ve inşallah gerçeğe dönüşecektir. Asıl rahatsızlık kaynağı da zaten bu olduğu için Türkiye'deki seçimlere bazı ülkeler müdahale edecek davranışta bulunuyorlar. Hem bunların hem de Türkiye aleyhinde faaliyet yürüten PKK terör örgütünden tutun FETÖ terör örgütüne varıncaya kadar çok sayıdaki terör örgütünün de belli başlı aynı siyasi cenahta kümelenmeleri ve buraya destek istemeleri tesadüf olmamıştır. Aziz milletimiz bu gerçeği de görüyor. Bu gerçeği de görmüşken inşallah 28 Mayıs'ta Türkiye net bir şekilde yoluna Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakıyla ve aynı zamanda cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'ye kazandırdıklarıyla devam edecektir. Bu kazancın en önemli dayanak noktası siyasi istikrarımızdır" ifadelerini kullandı.