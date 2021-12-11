MHP'li Özdemir: "Türkiye'nin çevresinde lider olduğu, bölgesel bir güç olduğu gerçeği herkesçe kabul ediliyor"

Kitap Fuarı'nda kitapseverlerle buluştu.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; Dünya Ticaret Merkezi'ndeki 4. Kayseri Kitap Fuarı'nda kitapseverlerle buluştu. Özdemir; burada düzenlenen imza gününde Büyük Türkiye Yolunda Türk Dış Politikasının Güncel Meseleleri kitabını imzaladı. Özdemir daha sonra vatandaşlarla söyleşide bir araya geldi. Burada konuşan Özdemir; "5 bin yıllık devlet geleneği olan bir milletiz. 5 bin yıllık devlet geleneğimizde de yerleşik ve tüm dünyada örnek olan devlet teşkilatımız var. Ancak bu teşkilatı ayakta tutan en önemli husus, o teşkilatın bir hafızasının olması gerçeğidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bu anlamda hafıza kaynaklarının başında hiç kuşku yok ki Dışişleri Bakanlığı gelir. Dolayısı ile küresel rekabetinde insanoğlunun var olduğu günden bu yana karşımızda bulunan bir gerçek olduğu hususunu kabul edersek, dış politikanın da ne derece büyük bir anlam ve öneme sahip olduğunu kavramış oluruz" dedi. Türkiye'nin bölgesinde lider ülke olduğunu da sözlerine ekleyen Özdemir; "Herhangi bir konuyu işlerken, değerlendirirken coğrafyanın hakikatleri çerçevesinde o meseleyi ele almanız lazım. 1. Dünya Savaşı'nın hemen ardından ne yazık ki imparatorluk bakiyesinden sonra ciddi toprak kayıpları yaşadık ve küresel siyasette hedefleri ve bize göre karanlık maksatları olan bazı çevreler kendi çıkarlarını gütmek gayreti ile Türk hakimiyetindeki alanlarda farklı bazı siyasetler izlediler ve bu siyasete karşılık Anadolu'da bizi bir avuç toprak içerisine itmeye çalıştılar. Ancak istiklal harbi ile Türk milleti bunu kabul etmeyeceği gerçeğini gösterdi.

Mevcut konjektörde başta NATO ve Avrupa Birliği olmak üzere, çoğu sayıdaki batı merkezli çoklu uluslararası yapılanmalarda çözünmeler, anlaşmazlıklar vuku bulunca Türkiye Cumhuriyeti Devleti aynı şartlarda çoklu ülkeler arası işbirliği mekanizması geliştirebileceğini ve geliştirdiğini gösteren bir potansiyel ve kuvvete sahip olduğunu gösterdi. İnşallah bu çabalar önümüzdeki dönemde her çehreye fayda sağlayacak bir biçimde amacına ulaşmış olur. Milli hedeflerimiz açısında bakıldığında 2023 tarihli Türkiye'nin bölgesinde lider ülke olmasıyla alakalı ortaya konulan bir iradeyi yansıtıyor. Allaha çok şükür dost ve düşman çevreleri baz alınca Türkiye'nin çevresinde lider olduğu, bölgesel bir güç olduğu gerçeği herkesçe kabul ediliyor. Türkiye'nin izni, müdahalesi, bilgisi ve dahili olmadan Ortadoğu, Kuzey Afrika, Kafkasya, Balkanlar Karadeniz ve Doğu Akdeniz bölgelerinde hiç kimsenin hiçbir şeyi yapamayacağı hususu bir gerçek. İnşallah bu çabalar ülkemizin dış politika vizyonu olan 2053 ve 2071 yıllarına dairde yani Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hem büyük bir güç olması hem de süper güç olması bahsiyle de maksadına ulaşır. Şu anda bizlerde Türk dış politikasının bun amaç ve vizyona uygun bir şekilde çalıştırıldığını gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.