MHP'li Özdemir'den Bahşi'ye cevap: "Yazıklar olsun"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi hakkındaki sözlerine ilişkin twitter hesabı üzerinden cevap verdi.

MHP'li Özdemir mesajında; "İhanet ve proje partisi olduğunu bildiklerimiz 15 Temmuz günü 'başarırlarsa' diyerek FETÖ'ye teslim olan halini şimdilerde gösterirken, 'Genel Merkezimizin bütün ışıklarını yakın, milli iradenin sonuna kadar yanındayız' diyen iradeyle liderimiz Devlet Bahçeli ülkeye umut olmuştu. Bir başka zillet mensubu partinin genel başkanı havaalanından elini kolunu sallayarak çıkarken, milletin evlatları kendilerine ait olan tankların üzerinde hürriyet ve istiklal mücadelesi vermişti. Cumhur İttifakı işte o gece vücut buldu. Zilletin maskesi aynı gece düştü. Sayın genel başkanımızın ifadeleriyle 'su gibi yani renksiz ve kokusuz' bir ortamda milliyetçi hareket safını derhal milletinden ve seçilmiş hükümetten yana belirledi. Anlaşılan o ki İP ve avaneleri aynı gece FETÖ darbesinin başarılı olması neticesine hazırlanmış. Yazıklar olsun" ifadelerine yer verdi.