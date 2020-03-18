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MHRS ile hasta kabulü durduruldu

Sağlık Bakanlı’nın aldığı tedbirler doğrultusunda, MHRS ile hasta kabulü durduruldu.

Sağlık Bakanlı'nın aldığı tedbirler doğrultusunda, MHRS ile hasta kabulü durduruldu.


İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Vatandaşlarımızın acil (Çene ve diş travması, çekim sonrası durmayan kanama, alveolot, akut pulpitis) olmayan durumlarda hastanemize başvurmaması gerekmektedir. Diş tedavilerinin çapraz enfeksiyon riski ve enfeksiyon yayılmasını hızlandırma tehlikesinin olduğu unutulmamalıdır. Olası Covid - 19 vakalarında yapılacak diş tedavilerinin, kana virüs karışmasına neden olma ihtimalinin yüksek olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Gerekli hassasiyeti göstermenizi rica ederiz" denildi.

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