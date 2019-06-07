Migren ağrılarına botoks uygulamasıyla son

Hatice Köse Özlece, özellikle kadınlar ve gençlerin muzdarip olduğu kronik migren ağrılarının, botoks yöntemiyle ilaçsız biçimde tedavi edilebildiğini söyledi.

Kronik migren ağrılarının hastaların yaşam kalitesini düşürdüğünü ve acilen tedavi edilmesi gerektiğini belirten Dr. Özlece, "Ağrı kesiciler bir süre fayda ediyor ama bir süre sonra ağrı kesicilerden de istediğimiz faydayı alamıyoruz ve daha da kötüsü ağrı kesici kullanmaya devam ettikçe hastanın migren atakları daha da kronikleşiyor ve ağrı kesici kullanımı bir sonraki atak için hazırlık oluyor. Son yıllarda bilinen adıyla botoks tedavisini kullanıyoruz ve olumlu sonuçlar alıyoruz“ dedi.,

Botoks yönteminin, migren tanısı konan 18 yaş üstündeki hamile ve emzirenler dışında her hastaya uygulanabileceğini kaydeden Dr. Özlece, tedavinin belirgin bir yan etkisi olmadığına dikkat çekti. Dr. Özlece, tedavinin uygulama biçimine dair şu bilgileri verdi:

“Uygulama yaklaşık 10-15 dakika kadar sürüyor. Küçük iğnelerle, belli miktarlarda toksini migren için özellikli olan alanlara enjekte ediyoruz. Bu, yaklaşık 33, 34 alan oluyor ve ağrıya göre biraz daha artırabiliyoruz noktaları. Öncesinde ağrıyı kesecek bir sprey veya ya da krem uygulamasıyla da tedaviyi ağrısız, konforlu bir düzeye de getirebiliyoruz. Enjeksiyonu çok ince iğnelerle yaptığımız için ciddi bir ağrıya da neden olmuyor.”

Botoksun bilinen etkisi 4 ay sürdüğünü dile getiren Dr. Özlece, tedavinin birçok hastada ilaç tedavisini ortadan kaldırdığını; ağrıların çok kronikleştiği hastalarda da ilaçlarla birlikte kullanıldığını ifade etti. Dr. Özlece, “Yani 4 ay kadar o bölgedeki elektriksel iletişim kesildiği için ağrı iletimini de bloke etmiş oluyor. Sonrasında tekrar ağrılar başlarsa botoks uygulamasını tekrar etmek gerekebiliyor. Ama bazı hastalarda sinirler yatıştığı için ağrılar hiç tekrar etmeyebiliyor. Her seans bitiminden sonra da seans aralıkları uzuyor” diye konuştu.

Tedavinin ciddi bir yan etkisi olmadığının altını çizen Dr. Özlece, “Botoksun çok bariz ve çok ciddi bir yan etkisi yok. Yanlış ellerde ve anatomiyi iyi bilmeyen eller tarafından uygulanırsa, göz kapağında düşme, çift görme veya farklı kaslarda güçsüzlük gibi yan etkileri olabiliyor ama bu işin eğitimini almış nörologlar tarafından yapıldığında kolay kolay yan etki görülmüyor” ifadelerini kullandı.