Miguel Cardoso yine golünü attı

Yukatel Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Miguel Cardoso, ligdeki 4. golünü attı.

Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor maçında 1 gol ve 1 asist ile oynayan Miguel Cardoso keyfi yerinde. Adana Demirspor maçında yedek olarak başlayan Portekizli oyuncu ikinci yarının 58. dakikasında Olivier Kemen'in yerine oyuna dahil oldu. Oyuna girdikten sonra hücumda etkili olan Cardoso, 67. dakikada Gavranovic'in attığı golün asistini yapan isim oldu. Cardoso 82. dakikada Emrah Başsan'ın ortasında kafa ile topu ağlara göndererek skoru eşitleyen isim oldu.

Attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Miguel Cardosu ligdeki 4. golüne ulaştı. Portekizli oyuncu, bu sezon İstanbulspor, Hatayspor, Ümraniyespor maçının ardından Adana Demirspor maçını da boş geçmedi. Miguel Cardoso bu sezon geride kalan 12 maçta 4 gol, 2 asist yaparken 3 kez sarı kart gördü.