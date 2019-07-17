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Miguel Lopes kampa katıldı

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Akhisarspor’dan transfer ettiği Hugo Miguel De Almeida Costa Lopes Avusturya kampına katılarak çalışmalara başladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Akhisarspor'dan transfer ettiği Hugo Miguel De Almeida Costa Lopes Avusturya kampına katılarak çalışmalara başladı.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Avusturya'nın Seefeld Tirol şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılılarda yeni transferi Hugo Miguel De Almeida Costa Lopes kampa katılarak özel olarak çalışmalara başladı. Kasyeri'ye gelerek resmi sözleşmeyi imzalayan Portekizli futbolcu ardından ülkesine gitti. Eşyalarını toplayan ve ülkesinden Avusturya'ya geçen Lopes kampa katıldı. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını da sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor'da gözler gelecek olan yeni isimlere çevrilmiş durumda.


Akhisarspor ile yollarını ayıran Migeul Lopes yeni sezonda Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Sarı-Kırmızılı takımla 2 yıllık sözleşme imzalayan Lopes, yeni takımının formasını giymek için sabırsızlanıyor.

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