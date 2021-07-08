Mihriban Fatma Altuntaş Anaokulu'nda sona yaklaşıldı

Mustafa Palancıoğlu, Esentepe Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi ve hayırsever ile birlikte yapılan Mihriban Fatma Altuntaş Anaokulu'nun inşaatını inceledi.

İlçede birçok yatırımın hayata geçtiğini, ihtiyaçların giderilmeye başladığını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Her mahallemizde elimizden geldiğince farklı hizmetleri yapıyor, ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Esentepe Mahallemizde de bir anaokulu ihtiyacı vardı. Sağolsun hayırseverimiz Muzaffer Amca eşi ve annesinin adına bir anaokulu yaptırıyoruz. Son aşamaya geldik. Rengarenk çok güzel bir 7 derslikli okul ortaya çıktı. 1 ay içinde kalan işleri tamamlayıp peyzajına başlayacağız. İnşallah yeni eğitim ve öğretim döneminde buradaki çocukların yüzü gülecek. Güzel bir hizmet oldu. Hayırseverimize, mimarımıza ve emek verem belediye personelimize çok teşekkür ederim. Çocuklar bizim geleceğimiz. İnşallah onlar için daha güzel projeleri Melikgazi'mize kazandıracağız.” dedi.

2 milyon 500 bin TL yatırım bedeline sahip olan anaokulunda 7 derslik, faaliyet etkinlik odası ve yemekhane bulunuyor.