Mikrokredili kadınların ürünleri KİGDER standında

Mobilya Fuarında, mikrokredi ile iş sahibi olan kadınların ürünlerini sergilemeleri için stant açtı. KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, “Mikrokeridili kadınların ilk kez bir fuarda ürünlerini sergiliyor olmaları hem kendileri için hem de, ev kadınları için umut olduğuna inanıyorum” dedi.

Kayseri 8. Mobilya Fuarı Kayseri OSB/TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde ziyarete açıldı. Fuarda KİGDER Yönetimi tarafından, mikrokredili kadınların ürünlerini sergilemeleri için bir stant açıldı. Açılan standı Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Genel Başkanı Aziz Akgül'de katıldı. Aziz Akgül Dr. Sema Karaoğlu'na mikrokredi kadınlarına verdiği destek için teşekkür etti. Akgül, KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu'ndan stant hakkında bilgiler alarak, mikrokredi sayesinde iş sahibi olan kadınlarla da bir süre sohbet etti. KİGDER'in de Kayseri'de ki microkredi şubesine verdiği finans desteğiyle bugünlere kadar gelen mikrokredi sayesinde evde oturmaktan kurtularak iş hayatına atılan kadınlar ise stantta ürünlerini sergiliyor olmanın mutluluğunu yaşadılar.

KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, mikrokredi sayesinde kadınların evlerine hapsolmadıkları gibi ev ekonomisine de kendi ele emeği göz nuru eserleriyle katkıda bulunduklarına dikkat çekti. Dr. Karaoğlu, “KİGDER olarak mobilya fuarında, mikrokredi kadınları için stant açtık. Mikrokredi kadınları burada ürünlerini sergiliyorlar. KİGDER'in mikrokrediye olan desteği devam ediyor. Şimdi de mikro kredi ile iş sahibi olan kadınlar ilk kez bir fuara katılma fırsatı yakaladılar. Kadınların bu şekilde hem işlerinin, hem de vizyonlarının önü açılıyor. Mikrokredinin, İş sahibi olan kadınlarımız ve ev kadınları için umut olduğuna inanıyorum. Daralan ekonomik sistemde dar gelirli ve yoksul ailelerin ne kadar ekonomik zorluk çektiği açıklanan verilerle karşımızda duruyor. Bu zorluğun üstesinden gelebilmek için hepimiz aslında bir şeyler yapabiliriz. Etrafımızdaki dar gelirli ve yoksul ailelerle dayanışma iyi bir örnek olabilir ama yalnızca onlara ekonomik yardımda bulunmak hem onların gururuna dokunur, hem de onları kolay bir yaşama alıştırıyor. İşte bu yüzden mikrokredi kuruldu ve bizde KİGDER olarak böylesi bir dayanışmanın parçası olmayı tercih ettik. Bu sayede istihdama dönük bir kapı aralamış olduğumuzu düşünüyorum. İşsizlikle mücadele arıyorsak şayet bu ve benzeri yöntemlerle bunu başarabiliriz. Burada eserlerini sergileyen iş mikrokredi ile iş sahibi olan kadınlarımızın mutluluğu hepimizi mutlu ediyor” şeklinde konuştu.