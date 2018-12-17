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Mili eğitim camiası da 17 Aralık şehitlerini unutmadı

Milli Eğitim İl Müdürü Celalettin Ekinci, şube müdürleri ve öğretmenler 17 Aralık 2016’da çarşı iznine çıktıkları esnada terör örgütü PKK’nın bombalı saldırısına hedef olan 15 asker anısına Şehit Komandolar Durağına karanfil bıraktı.

Milli Eğitim İl Müdürü Celalettin Ekinci, şube müdürleri ve öğretmenler 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıktıkları esnada terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısına hedef olan 15 asker anısına Şehit Komandolar Durağına karanfil bıraktı.



Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından Şehit Komandolar Durağında düzenlenen anma etkinliğinde önce Kur'an-ı Kerim okundu. Ardından İl Müdürü Ekinci ve beraberindeki öğretmenler, şehitler anısına durağa karanfil bıraktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ekinci, Milli Eğitim camiası olarak şehitliği ve şehadet makamını bilen öğrenciler yetiştirmek için çalıştıklarını dile getirdi. Ekinci, “Türk milleti ne şehitleri unutur, ne şehadetleri unutur. Yedi düvelle karşı karşıya gelsek de asla ve asla Milli Eğitim camiası ve Türk milleti bu vatanı böldürtmeyecek. Toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Milli Eğitim camiası olarak, şehadeti ve şehitleri bilen bir nesil yetiştirmek için, gece ve gündüz elimizden gayreti göstereceğiz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun” diye konuştu.

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