Milli G?r???? Kurulu?lar (M?LKO) Genel Sekreteri ?lyas T?ng??, "?lkemizde ya?anan ahlaki ve manevi tahribat?n ?n?ne ge?mek i?in ?al???yoruz" dedi.

Kayseri'de, M?LKO taraf?ndan ?lke genelinde ger?ekle?tirilen 'Hak, Adalet ve Karde?lik Konferans?' d?zenlendi. Melikgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda d?zenlenen konferansa, Saadet Partisi Y?ksek ?sti?are Kurulu Ba?kan? O?uzhan Asilt?rk, Saadet Partisi Genel Ba?kan Yard?mc?s? Mahmut Ar?kan, M?LKO Genel Sekreteri ?lyas Tong??, Saadet Partisi Kayseri ?l Ba?kan? Nuri ?rk?nda? ve davetliler kat?ld?.

Konferansta konu?an M?LKO Genel Sekreteri ?lyas Tong??, "Bug?ne kadar yapt???m?z ?al??malarda b?y?k bir ?evk ve heyecanla bu ?nemli ?al??may? ger?ekle?tirdik. Bu ?nemli vazifede g?rev alan Kayseri'de sivil toplu kurulu?lar?na ve milli g?r???? kurulu?lar?m?za te?ekk?r ederim. Hak ve adalet gibi ?nemli bir konunun b?t?n T?rkiye'de 15'incisini ger?ekle?tirdi?imiz, bundan sonrada b?t?n T?rkiye'mize yay?lmas?n? arzu etti?imiz bu ?al??malar vesilesi ile ya?anmakta olan ahlaki ve manevi tahribat?n ?n?ne ge?ilmesi, 50 y?l?na girmi? olan milli g?r?? harekat?m?z?n milletimizin bu ahlaki tahribat?n ?n?ne ge?ilmesinde atm?? oldu?u bu ad?mlar ?nemlidir" ifadelerini kulland?.

Konu?man?n ard?ndan Saadet Partisi Y?ksek ?sti?are Kurulu Ba?kan? O?uzhan Asilt?rk, 'Hak, Adalet ve Karde?lik' konulu konferans verdi.