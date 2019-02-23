Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ataş: "Kimseyi ayırt etmeden hizmet edeceğim"

Seçmen İrtibat Bürosu açılışında konuşan Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş; "En büyük projem bu memlekette hiç kimseyi ayırt etmeden ötekileştirmeden hizmet edeceğim. En büyük belediyecilik anlayışım bu benim" dedi.

Sahabiye mahallesindeki Seçmen İrtibat Bürosunun açılışında konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Orhan Çakırlar, başkan adayı Dursun Ataş'a destek istedi. Daha sonra açılışta konuşan Millet İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş seçildiği takdirde kimseyi ayırt etmeden hizmet edeceğini belirterek; "Biz seçime gidiyoruz, savaşa gitmiyoruz. Savaş baltalarımızı çıkartıp kimseyle savaşmıyoruz. Bu seçimde siz değerli hemşehrilerimle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bir tercih yapacak. Tercih yaparken de adayların profillerine, daha önceki yaptıklarına, yapamadıklarına ve bundan sonraki projelerine bakarak karar verecek. Bu kararı da Türk Milleti'nin en iyi şekilde vereceğine inanıyorum. Ülkede beka sorunu varsa Dursun Ataş'ı seçmeni gerekiyor. Dursun Ataş'ın olduğu yerde beka sorunu olmaz, perçinleşir. Koltuklara yapışan insanlardan olmadığımızı göstermek adına belediye başkanlığına aday olduk. Daha yeni seçilmiş bir milletvekili olarak gidip milletvekilliğimi çok rahat bir şekilde bir dönem yapabilirdim. Bütün milletvekilleri orada maaşını alıp rahat rahat siyasetini yaparken, ben 8 ay olmadan döndüm Kayserili hemşehrilerime bir seçenek sundum. Eğer ki rahatını düşünen, koltuğunu düşünen bir kişi olsaydım zaten bir koltuğum vardı, birçok insanın hayal edip milletvekili olmak istediği yerde gelip de belediye başkan adayı olup ortaya çıkmazdım. En büyük projem bu memlekette hiç kimseyi ayırt etmeden ötekileştirmeden hizmet edeceğim. En büyük belediyecilik anlayışım bu benim" dedi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde seçim irtibat bürosunun açılışı yapıldı. Açılışa CHP İl Başkanı Ümit Özer, CHP ve İYİ Parti üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.