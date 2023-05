Millet İttifakı Vekilleri Mazbatalarını Aldı

14 Mayıs milletvekilliği seçimlerinde CHP'den milletvekili seçilen Aşkın Genç ile Mahmur Arıkan, İYİ Parti'den milletvekili seçilen Dursun Ataş mazbatalarını aldı. Mazbatasını alarak açıklamalarda bulunan CHP Milletvekili Aşkın Genç Kayseri'deki oylarını yüzde 50 artırdıklarını kaydederek; "Atanmamızla birlikte geldik, çalışmalarımıza son hız devam ettik. Yakinen bizi biliyorsunuz, hiçbir dönem çalışmaktan gocunmadım. Her zaman örgütün içerisinde çok ciddi mücadeleler verdik. aday olmamızla birlikte arkadaşlarımızla birlikte her zaman sahada olduk. Sabah 08.00'de evden çıktık, akşam 23.00'de evimize girdik. Günün 24 saatin 20 saatini çalıştık. Bunun neticesinde Kayseri'de 50'lik bir oy artışı gerçekleştirdik. 1977'den sonra gerçekleştirilen en büyük başarıyı gerçekleştirdik. Kayseri'de 108 bin olan oyumuzu 163 bin 381'e çıkardık. Türkiye'deki en önemli başarılardan bir tanesi Kayseri'dir. Buna emek veren her bir kardeşimi kutluyorum" dedi.

"Şehrimize, ülkemize en güzel hizmetleri yapacağımızı ümit ediyorum"

CHP Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan ise, en iyi şekilde hizmet etme gayreti içerisinde olacaklarını ifade ederek; "Verimli bir süreç yaşadık. Kayseri'de siyasete bu güne kadar olan ama eksik olduğunu düşündüğümüz sevgiyi getirme gayreti gösterdik. Bundan dolayı Millet İttifakı bileşenleri 6 siyasi partinin yöneticilerine, seçmenlerine teşekkür etmek istiyorum. Şehrimiz, ülkemiz kutuplaşmadan çok yoruldu. Hep şunu söyledik; 'hiçbir zaman geren tarafta olmayacağız' dedik. Bununla alakalı da güzel bir süreç yönettik tüm arkadaşlarımızla beraber. Seçmenlerimiz de bize teveccüh ettiler, 3 arkadaşımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiler. 20 arkadaşımızın tümü de bu görevi yapmaya en layık olan arkadaşımızdı. Aday olan 20 arkadaşımıza da teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten sıralamaya bakmadan yan yana durarak bir gayret içerisinde olduk. Daha iyi şeyler yapabilirdik, ama zor şartlarda mücadele verdik. Şehir büyük, kamu imkanlarından faydalanmadık. Tamamıyla sizlerin helal parasıyla siyaset yaptık, hiçbir zaman haram kaynaklara elimizi uzatmama noktasında gayret gösterdik. Çocukluğumdan beri bir hayalim vardı; doğduğumuz, büyüdüğümüz şehre hizmet etme noktasında. Bu güne kadar farklı kulvarlarda şehrimize hizmet ettik. Bu günden sonra da bu şehrin vekili olarak hizmet etmeye gayret göstereceğiz. Kutuplaştırıcı olmayacağız, birleştirici olacağız, ayrıştırıcı olmayacağız, kucaklayıcı olacağız. Hiçbir zaman kuvvetin yanında değil her zaman hakkın yanında olma gayreti içerisinde olacağız. Hiçbir zaman siyasi rantın değil halka nasıl hizmet edilirin peşinde olacağız. Şehrimize, ülkemize en güzel hizmetleri yapacağımızı ümit ediyorum" şeklinde konuştu.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise tüm Kayserilinin vekili olacaklarını söylediği açıklamasında; "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunda üç aday da kazanamadı. Bu seçimin kazananı olmadı ama kaybedeni de yok. Şimdi 28 Mayıs'ta tekrar ikinci kez sandığa gidilecek. Bu seçime sıfırdan başlanıyor, 1 fazla oyu alan kazanacak. O yüzden seçim hala bitmedi ve biz seçime çalışmaya devam edeceğiz. Kayserili seçmenlerimizin sandığa gitmelerini bekliyorum. Teşkilatlarımızla yine milletin arasında olacağız. 28 Mayıs'taki seçimin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir önceki seçimde sandıklarda yaşananlar inşallah bu seçimde yaşanmayacak. İnanıyorum ki ikinci seçim çok daha farklı olacak. Hala işimiz bitmedi. 28'ine kadar tüm teşkilatlarımızla sahada olacağız. Hemşehrilerimin hepsini sandığa davet ediyorum. Vatanını seven herkesin oy vermesi gerektiğini düşünüyorum. 28'indeki seçimin de huzur ve güven içerisinde tamamlanmasını ümit ediyorum. Tüm Kayserililere bize gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür ediyorum. Ne şartlarda olursa olsun 1 buçuk milyon Kayserilinin vekili olacağımı bir kez daha ifade ediyorum" diye konuştu.