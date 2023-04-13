Milletvekili adaylarına büyükşehirde coşkulu karşılama

Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri 1'inci Sıra Milletvekili Adayı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve milletvekili adayları ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Bakan Akar, Büyükşehir Belediyesi önünde coşku ile karşılanırken, Başkan Büyükkılıç, “Kayseri'ye layık olma anlayışıyla el ele bundan sonraki süreçte de çalışacağız” dedi.

Bir dizi ziyaretler çerçevesinde memleketi Kayseri'ye gelen Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri 1'inci Sıra Milletvekili Adayı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve milletvekili adayları ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Bakan Akar ve Özhaseki'ye AK Parti Kayseri Milletvekili adayları Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Mahmut Gürcan, Emine Timuçin, Hüseyin Cahit Özden, Hüseyin Okandan ve Deniz Mustafa Çağan da eşlik etti. Başkanlık girişinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı çiçekler ve Türk bayrakları ile coşkulu bir şekilde karşılayan Başkan Büyükkılıç, daha sonra belediye bahçesinde bir süre sohbet edip, burada hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Akar ve beraberindeki milletvekili adaylarını başkanlık makamında ağırlayan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hepinize hoş geldiniz diyorum. Önümüzdeki süreçte yapılacak olan seçimlerin ülkemiz, şehrimiz ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum” dedi. Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik mesajı vererek, şunları söyledi;

“Şeref verdiniz sayın bakanım, inşallah ülkemizin gururu, dünya insanlığına savunma bağlamında her zaman katkı sağlayan, şehrimiz için adeta gurur olarak anacağımız anlayış içerisinde arkadaşlarımız ile birlikte milletvekili adaylığınız hayırlı olsun. Değerli genel başkan yardımcımızın tecrübesiyle, teşkilatlarımızın dinamiği ile Kayseri'ye layık olma anlayışıyla el ele bundan sonraki süreçte de çalışacağımızı umuyor, saygılar sunuyorum.”

Başkan Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Bakan Hulusi Akar ise asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem felaketi sonrası ilk andan itibaren gerekli tedbirleri aldıklarını ve vatandaşın yanına koştuklarını söyledi. Bakan Akar, yaraları sarmak için devlet ve milletin el ele verdiğine vurgu yapan Bakan Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Karşılıklı iş birliği içerisinde omuz omuza el birliğiyle bu deprem felaketlerinin yaralarını sarmak için mücadeleyi başlattık. İlk andan itibaren ve şu anda bu devam ediyor. Bu çerçevede bu devam ederken silahlı kuvvetlerimiz de bu milletin bağrından çıkan aynı zamanda peygamber ocağı olarak bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri gerçekten ilk andan değil ilk saniyeden beri vatandaşın yanındaydı. Mehmetçik her zaman olduğu gibi bağrından çıktığı milletin her zaman yanındadır ve emrindedir. Diğer taraftan terörle mücadele, bildiğiniz gibi Mehmetçiğin büyük bir başarısı ile devam ediyor. Yurt içinde sınır ötesinde, görevlerinde Mehmetçik gerçekten hakkıyla yerine getirdi ve getiriyor. Şehitlerimizin bir tek damla dahi kanını yerde bırakmadık.”

Ülkenin ve milletin hayrına ne varsa onun yanında olduklarını vurgulayan Bakan Akar, “Seçim süreci başladı, milletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühü ile böyle bir görev aldık, böyle bir vazife aldık. Sevgili, kıymetli hemşehrilerimle beraber inşallah üstesinden geleceğiz. Bu konuda hemşehrilerimizin desteği olacağına inanıyoruz. Diğer aday arkadaşlarımızla beraber bu kampanyayı milli, manevi ve tarihi değerlerimize uygun şekilde yürüteceğiz. Ülkemizin, milletimizin hayrına ne varsa onun yanındayız. Burada en önemli konu, ülkemizin birliği, bütünlüğü, bekası ve refahıdır. Seçim sürecinin ülkemize, milletimize ve Kayseri'mize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.