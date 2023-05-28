Milletvekili Böhürler: "Seçim sonuçlarıyla Türkiye'nin yönünü görmüş olacağız"

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, oyunu Kayseri Lisesi'nde kullandı. Seçim sonuçlarıyla Türkiye'nin yönünü görmüş olacaklarını ifade eden Böhürler; "Türkiye için hayati bir seçim. Bu seçim inşallah hayırlarla sonuçlanır. Türkiye; istikrar ve güvenle geleceğe doğru hızlı adımlarla ilerler. Seçim sonuçlarıyla Türkiye'nin yönünü görmüş olacağız. Hayırlara vesile olsun diyelim. Herkesin mutlaka oyunu kullanması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten bu seçim bir yol ayrımı. Herkes oyuna sahip çıksın" dedi.