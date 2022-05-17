Milletvekili Ersoy Kızılören'e PTT şubesi açılmasını istedi

Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'nin İncesu ilçesindeki Kızılören Tabaklı Mahallesi'ne PTT şubesi açılmasını istedi.

Kayseri Milletvekili Ersoy PTT Genel Müdürü Hakan Gülten'e yazdığı dilekçede; "Kayseri iline bağlı İncesu İlçesi, Kızılören Tabaklı Mahallesi'nde bulunan PTT şubesi 2013 yılında nüfus seyrekliği sebebiyle kapatılmıştır. Aradan geçen zaman sürecinde mahallede nüfus yoğunluğu artmış, güncel TÜİK verilerine göre 4 bin kişi olarak belirlenmiştir. Özellikle de yaz aylarında yurt dışından gelen gurbetçi vatandaşlarımızla birlikte bu sayı 10 bin kişiyi bulmaktadır. Buna karşın, bölgede PTT şubesi bulunmaması sebebiyle haftada sadece 1 gün gelen mobil PTT aracı talebi karşılamamaktadır. Mahalle sakinlerimizin mağduriyetinin giderilmesi için söz konusu Mahallemize PTT şubesi açılması genel müdürlüğünüzden talep ve beklentimizdir" ifadelerine yer verdi.