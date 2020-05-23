Milletvekili Ersoy'dan TYP'liler için soru önergesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, TYP okul güvenliklerinin işlerindeki süreklilik ile ilgili bir çalışma yapılıp yapılmadığı konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a soru önergesi verdi.

MHP Kayseri Milletvekili Ersoy; "Söz vermiştik kardeşlerimize, son sahurda paylaşmak istedim. İnşallah ilgili bakanlığımız mağduriyetlerini giderir. TYP okul güvenliği olarak çalışan kardeşlerimizin makamımıza bildirdikleri mağduriyetlerini ilgili bakanlığa iletmiş bulunuyoruz. Konunun takipçisi olacağız" ifadeleriyle sosyal medya hesabından soru önergesini paylaştı. Ersoy; "Yeni korona virüs salgını birçok yönden dünya genelindeki insanları etkilemektedir. Bu süreçte birçok vatandaş tedirgin olmakta, olası maddi zorluklarla ilgili endişeleri neticesinde makamlarımıza taleplerde bulunmaktadırlar. Son zamanlarda gelen yoğun taleplerden bir tanesi de TYP okul güvenlikleridir. TYP okul güvenlikleri İşkur tarafından TYP kapsamında MEB'e bağlı devlet okullarında görev yapan süreli işçilerdir. Bu kişiler normal süreçte okul dönemi bitince mevsimlik işçi olarak çalışmakta ya da başka iş kollarına yönelmektedirler. Fakat mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda bu süreçte iş bulmaları oldukça zor görülmektedir. Bu kapsamda; bahse konu TYP okul güvenliklerinin işlerindeki süreklilik ile ilgili bir çalışma planlanmakta mıdır? Okul dönemi TYP okul güvenliği olarak görev yapan vatandaşlar için okul dönemi dışında kalan sürelerde başka alanlarda istihdam çalışması planlanmakta mıdır?" ifadeleriyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a soru önergesi verdi.