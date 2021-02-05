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Milletvekili Hülya Atçı Nergis, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.


İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, "Milli sporcu kimliği ile şehrimize güzel hizmetler sunacağını inanıyor, muvaffakiyetler diliyorum" dedi.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Müdürlüğü çalışmaları hakkında ve Kayseri için yapılması planlanan projeler hakkında Milletvekili Hülya Atçı Nergis'e bilgi verdi.

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