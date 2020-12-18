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Milletvekili Özdemir'in acı günü

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’in amcası hayatını kaybetti.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in amcası hayatını kaybetti.


MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in amcası ve Bünyan Belediyesi personeli Mahmut Demirbaş'ın dedesi Hüseyin Özdemir hayatını kaybetti. Özdemir, Bayramlı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Cumhuriyet Mahallesi Mezarlığına defnedildi. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, yaptığı açıklamada "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ile yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

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