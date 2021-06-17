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Milli atletlerden Erol Bedir'e ziyaret

Uluslararası müsabakalardan dönen Kayserili milli atletler, Özel Dünyam Hastanesi Başhekimi Dr.

Erol Bedir'i ziyaret etti.


Kayserili milli atletleri uluslararası müsabakalardan yine madalyayla döndüler. Atletler Özel Dünyam Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Bedir'i ziyaret edip şahsına genç sporculara desteklerinden dolayı teşekkür ederek mutluluklarını paylaştılar. Madalyalı Atletler ziyaretlerinde Erol Bedir'e milli takım forması hediye etti.


Özel Dünyam Hastanesi yönetimi tarafından ziyaretin ardından yapılan açıklamada “Dünyam hastanesi doktorlarından Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Doç. Dr. Fatih Karaaslan ve milli sporcularımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Dünyam Hastanesi olarak Spor ve Sporcunun her zaman yanında olmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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