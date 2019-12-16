Milli Badmintoncu Hamit Atmaca Türkiye'yi Temsil Edecek

Milli sporcu Hamit Atmaca, Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Kayseri Milli Badminton sporcusu Hamit Atmaca 16 - 18 Aralık 2019 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan 2019 Uluslar Arası Gençler Badminton Turnuvasında Türkiye'yi temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Uluslar Arası müsabakada Türkiye'yi temsil edecek olan sporcu Hamit Atmaca ve Antrenörü Abdurrahman Aslan'a başarılar diledi.