Milli Birlik Gününde Develi Meydanı Tıklım Tıklım Doldu

Develi'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik günü münasebetiyle Cumhuriyet meydanında düzenlenen programa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Programa Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, İlçe Jandarma Komutanı Özcan Zengin, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Özgür Özgündüz, Kurum Müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Develi halkı 15 Temmuz şehitlerini anma programına yoğun ilgi gösterdi meydan tıklım tıklım doldu. Program Kur'anı Kerim Tilaveti, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 15 Temmuz şehitleri için okunan duanın ardından Develi Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar bir konuşma yaptı.

Develi Kaymakamı Murat Duru "15 Temmuz gecesi az önce de ifade ettiğim gibi Türk tarihinin gördüğü ve bundan sonra da muhtemelen görebileceği en büyük hainliğin yaşandığı gecedir o gece. Dünyada ki en büyük ekonomilerden 16. büyük ekonomi haline gelmiş, istikrarını yakalamış çevresindeki bütün İslam ülkelerine dünyanın neresinde bir mazlum varsa elini uzatan güçlü bir Türkiye haline gelmiş bir Devleti bir Milleti Anadolu coğrafyasında çökertmek isteyen, yok etmek isteyen ve emperyalist güçlerin eline teslim etmek isteyen hain bir çeteyle karşılaştık ve bu hain çete elbette ki başarılı olamadı, olamayacaktır da. Neden olamadı? Çünkü Anadolu toprakları diyoruz Anadolu topraklarının altı dolu üstü dolu, üstü sizin gibi necip insanlarla dolu, Müslüman insanlarla dolu, Türk milletiyle dolu. Altı da evliyalarla dolu, Şehitlerle dolu altı dolu üstü dolu vatan topraklarını o hain çete uluslararası güçlerin evine girmiş o çete alacağını ve uluslararası güçlere teslim edeceğini düşündü, ancak bu milletin feraseti, bu Milletin Vatan aşkı Devlet aşkı, Millet aşkı, Bayrak aşkı, Ezan aşkı o gece onlara su altında tokat gibi çarpmıştır."dedi

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Tıpkı kişilerin gibi, devletlerinde karakterleri vardır. Bizim milletimizin karakteri gerçekten erdemlerle donatılmıştır. Bu erdemlerden biride yeri geldiğinde vatanını korumak için canından vazgeçebilmeyi göze alabilmektir. Türk Milletinin bu yüksek karakterini, yüzyıllara uzanan destansı tarihimizde, bir çok kez görülmüştür. İşte bunların sonuncusu 15 Temmuz 2016'da, şairin 1 Temmuz akşamı Allah şahit ki, şaha kalkmış vatan idi Mehmedim, mısralarında belirttiği gibi, her biri şaha kalkmış vatan olan, milyonlarca yürek hain darbe girişimine darbe yaparak, tarihe eşine az rastlanacak bir zafer kazanmıştır. O gece umutlarımıza, hayallerimize ve özgürlüğümüze pranga vurulmak istendi. O gece elleri silahlı karanlık adamlar, her gün gelip geçtiğimiz oyun oynadığımız parkları ve yolları bombaladılar.Türk halkı büyük kahramanlık destanı yazarak hain darbecilerin planlarını bozdu" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Develili sanatçı Ozan Yusuf Alper Güllü söylediği türkülerle dinleyicileri mest etti.