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Milli Eğitim Danışma Komisyonu Toplantısı yapıldı

Kayseri’de Milli Eğitim Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kayseri'de Milli Eğitim Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.


Kayseri'de 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Milli Eğitim Danışma Komisyonu sene başı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yardımcısı Nail Anlar ve Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ile okul müdürleri katıldı.


Vali Yardımcısı Nail Anlar başkanlığına gerçekleştirilen Milli Eğitim Danışma Komisyonu toplantısında yüz yüze eğitimde alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri, Ticaret Odası yetkilileri, öğrenci velileri, okul aile birliği başkanlarının ve öğrencilerin katıldığı toplantıda özellikle pandemi döneminde alınacak ve alınması gereken önlemler görüşüldü.


Toplantı, katılımcıların görüşlerinin alınmasının ardından sona erdi.

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