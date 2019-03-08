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Milli Eğitim Müdürü Ekinci Kadın Personellerin Dünya Kadınlar Günü'nü Kutladı

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, İl Müdürlüğü’nde bulunan kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, İl Müdürlüğü'nde bulunan kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.


İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle il Müdürlüğü'nde görev yapan kadın mesai arkadaşlarına karanfil dağıttı. İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci, "Başta meslektaşlarımız olmak üzere tüm kadınlarımızın bu önemli gününü kutluyorum" dedi.

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