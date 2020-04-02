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Milli Eğitim Müdürü Ekinci uzaktan eğitim günlerini paylaştı

Korona virüs tedbirleri kapsamında başlayan uzaktan eğitim kesintisiz olarak sürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, kendi sosyal medya hesabından Kayseri'deki uzaktan eğitim ve etkinlikleri paylaştı.


Yeni tip korona virüs nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde 16 Mart 2020 tarihinde okullar tatil edildi. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde 23 Mart 2020 tarihinden itibaren ise uzaktan eğitim başladı.


İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, 23 Mart tarihinden itibaren başlayan uzaktan eğitim ve evlerde yapılan etkinlikleri, velilerin ve okulların gönderdiği fotoğraflarla birlikte kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

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