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Milli Eğitim Müdürü Ekinci Yaya Geçidi Nöbeti Etkinliği'ne Katıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Kayseri Anadolu Lisesi öğrencileri ile birlikte Yaya Geçidi Nöbeti Etkinliği’ne katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Kayseri Anadolu Lisesi öğrencileri ile birlikte Yaya Geçidi Nöbeti Etkinliği'ne katıldı.


Kayseri Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle buluşan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Yaya Geçidi Nöbeti Etkinliği çerçevesinde İnönü Bulvarı'nda yaya geçidini kullanarak karşıdan karşıya geçti. Milli Eğitim Müdürü Ekinci'ye ellerinde 'Önce Yaya, Öncelik Yaşayan Adımlar, Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' dövizleri taşıyan öğrenciler eşlik etti.


Milli Eğitim Müdürü Ekinci, etkinlik sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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