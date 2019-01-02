İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milli Eğitim Müdürü'nden Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyaret

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.


Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde itfaiyecilik ve yangın güvenliği alanında, kimya teknolojisi alanı, kuyumculuk teknolojisi, sanat ve tasarım alanı ile is dekorasyon atölyelerini gezdi.


İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, "Eldeki imkanları en iyi kullanan örnek bir okulu ziyaret ettik" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.