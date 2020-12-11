Milli Eğitimin ve Spor Camiasının Acı Günü

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Hunat Hatun İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ali Kurt hayatını kaybetti.


Melikgazi ilçesi Hunat Hatun İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ali Kurt tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Kayseri Makfit Spor Kulübü Başkanı da olan Ali Kurt'un vefatı sonrasında İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, "İlimiz Melikgazi İlçesi Hunat Hatun İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcımız Ali Kurt vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum" ifadesiyle taziye mesajı yayımladı.

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