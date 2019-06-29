Milli Halterciler Dünya Şampiyonasına hazırlanıyor

16-25 Eylül 2019 tarihleri arasında Tayland'da gerçekleştirilecek olan Büyükler Dünya Şampiyonası hazırlıkları için Kayserili sporcular milli takım kamplarına katıldı.

Melisa Güneş 45 kg da, Avrupa ikincisi milli gururumuz Muammer Şahin ise 55 kg ilimizi ve ülkemizi temsil edecek. Melisa Güneş Kocaeli'nde yapılan Bayanlar Milli Takımı Kampına, Muammer Şahin ise Ankara'da ki Milli Takım Kampına katılarak Dünya Şampiyonası hazırlıklarına başladılar.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, bir çok başarıya imza atarak ilimizi ve ülkemizi gururlandıran milli sporcularımıza katılacakları Dünya Şampiyonasında başarılar diledi.