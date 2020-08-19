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Milli Parklar personeline bulaşabilecek hastalıklarla ilgili bilgilendirme yapıldı

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline, yaban hayvanlarından bulaşabilecek hastalıklar konusunda bilgiler verildi.

Personele kuduz ve tetanos aşıları yapıldı.


Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından, yaban hayvanlarının korunması, yaralı olanların tedavi ettirilmesi, tedavisi tamamlanan yaban hayvanlarının doğaya bırakılması ve sürekli olarak arazi de görevli olmaları sebebiyle yaban hayvanlarından hastalık bulaşma riski nedeniyle personele bilgilendirme yapıldı.


Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden randevu alarak Kayseri Şehir Hastanesinde personellere kuduz ve tetanos aşıları yaptırıldı.


Ayrıca yaban hayatı ile temas sonucu bulaşabilecek kuduz, kuş gribi, batı nil, şarbon, tularemi, brusella, tüberküloz, ekinokok, salmenolla, kırım kongo kanamalı ateşi, leptospiroz gibi zoonoz hastalıklar hakkında Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar bünyesinde görevli Veteriner hekim Murat Akkaya tarafından, personele Sultan Sazlığı Milli Parkı toplantı salonunda eğitim verildi.

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