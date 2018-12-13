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Milli Piyango yılbaşı biletlerinin satışı sürüyor

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin 70 milyon olduğu biletler satışa çıktı.


Yılbaşı özel çekilişi için vatandaşların biletlere yoğun ilgi gösterdiği görülürken vatandaşlar ise büyük ikramiyenin kendilerine çıktığı zaman ilk yapacakları işin bir ev ve araba almak olduğunu söyledi.


Milli Piyango bilet satıcısı Gülten Yaşar, vatandaşların aldıkları vakit biletin kaşeli olup olmadığına dikkat etmesi ve herkesten bilet almaması gerektiğini söyledi. İnsanların en çok bilet alırken borçlarını kapatmak istediklerini vurguladıklarını ifade eden Yaşar: “Bir nevi bizler umut dağıtıyoruz. Bize geldiklerinde en çok borçlarının olduğundan ve sadece borçlarını kapatmak istediklerini söylüyorlar. Kimse zengin olma heveslisi değil. Bir vatandaşın bir bilet satıcısından bilet alırken dikkat etmesi gereken bayinin ruhsatıdır. Özellikle de biletin kaşeli olmasıdır. Kaşede kendi isminin ruhsat numarasının olduğuna dikkat etsinler. Bildikleri yerden alsınlar. Her Nimet Abla yazan İstanbul bileti değildir. Güvenli olması açısından ruhsat ve kaşenin aynı bilgiler olması lazımdır” dedi.


İnternetten satışa çıkarılan milli piyango biletlerini de değerlendiren Gülten Yaşar, makinelere verilmesinin yanlış olduğunu ifade etti. Biletin kendisine çıkması dahilin de büyük bir çiftlik kurarak tek düşüncesinin bir hayvan barınağı açmak olduğunu söyledi.

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