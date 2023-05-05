Milli Savunma Bakanı Akar: ”Bizi durdurmayacaklar, bunlar beyhude gayret”

Bunları Allah'ın izni sizlerin desteği ile yıka yıka ilerliyoruz. Bizi durdurmayacaklar, bunlar beyhude gayret” dedi.

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, İncesu'ya bağlı Kızılören mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Türkiye'nin güvenliği ve bekası için çalışmalarını sürdürdüklerini, problemleri çöze çöze, projeleri yapa yapa bu seviyelere geldiklerini ifade eden Akar, “İnşallah bundan sonra da kalan bütün sorunları sizlerin oyları, duası ve desteğiyle bizler çözeceğiz” diye konuştu. Büyük ve güçlü Türkiye için çalıştıklarını dile getiren Akar, “Büyük ve güçlü Türkiye yolunda bizi engellemeye, ceketimizden, paçamızdan çekmeye çalışıyorlar, önümüze engeller ve tuzaklar koyuyorlar. Bunları Allah'ın izni sizlerin desteği ile yıka yıka ilerliyoruz. Bizi durdurmayacaklar, bunlar beyhude gayret” ifadesini kullandı.

Güçlü Türkiye hedefinin önündeki en önemli risk ve tehditlerin başında terörün geldiğini dile getiren Akar, Mehmetçiğin terörle mücadelesinin zorlu arazi ve hava şartlarında kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarının tek tek teröristlerin başlarına yıkıldığını, Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunun parçalandığını, teröristlerin kazdıkları çukurlara gömüldüğünü ifade eden Akar, Mehmetçiğin nefesinin teröristlerin ensesinde olduğunu söyledi.

“Terörü kaynağında yok etme” stratejisi çerçevesinde mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Akar, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine yönelik de “Bu seçim bir zihniyet meselesi. Hangi partiye daha önce oy vermiş olursanız olun, ülkemizin birliği ve bütünlüğüne önem verenlerin birlik safında, düzen safında, beka safında olması lazım. Tekrar bir daha başa dönmeyelim. Terörün beli kırıldı. Son nefesini verecekken bunlara can suyu vermek, bunları ayağa kaldırmak istiyorlar. Buna izin vermeyelim” değerlendirmelerde bulundu.

“Sizlerin desteği, güveni ve duasıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yürüyüş devam edecek, bunu kimse durduramayacak” diyen Akar, alanı dolduran vatandaşları yarın Kayseri'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştireceği mitinge davet etti.

Öte yandan, cuma namazını da Salih-Hüseyin Kulaç Kızılören Merkez Camii'nde kılan Akar'a halk yoğun ilgi gösterdi.