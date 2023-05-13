Milli Savunma Bakanı Akar: "Ortaya çakma terörle mücadeleciler çıktı"

Daha düne kadar ‘Suriye'nin, Irak'ın kuzeyinde ne işimiz var' diyenler, ‘özgürlük, insan hakları' edebiyatı yapanlar şimdi hepsi terörle mücadeleden bahsediyor” dedi.

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Yoğun bir çalışma dönemi gerçekleştirdiklerini ifade eden Akar, halkın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'den beklentisinin büyük olduğunu bir kez daha gördüklerini aktardı. Bu çerçevede vatandaşa karşı büyük sorumluluklarının olduğunu dile getiren Akar, “Süreç boyunca vatandaşlarımızın partimize, vatanımıza samimi duygularla sahip çıkması gözlerimizi yaşarttı. Halkımıza daha fazla hizmet edebilmek için daha fazla neler yapabileceğimizi şimdiden düşünmeliyiz” diye konuştu. AK Parti'nin büyük Kayseri mitinginde sağlanan yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti ifade eden Akar, “Sağlanan yoğun katılım tarihe düşülmüş bir nottur. Bundan ne kadar gurur duysak azdır. Kayserimiz, İl Başkalığımız için bir şeref konusudur” ifadesini kullandı. 24 Temmuz 2015'ten itibaren terörle mücadelede yeni bir dönemin başladığını hatırlatan Akar, asil milleti terör belasından kurtarmakta kararlı olduklarını belirtti. Akar şunları söyledi;

“Şimdi ortaya çakma terörle mücadeleciler çıktı. Daha düne kadar ‘Suriye'nin, Irak'ın kuzeyinde ne işimiz var' diyenler, ‘özgürlük, insan hakları' edebiyatı yapanlar şimdi hepsi terörle mücadeleden bahsediyor, ‘Irak'a bomba yağdıracağız', ‘Kandil'i yakacağız' diyorlar. Bunları görünce insan zihnen kahroluyor. Bir grup insan vatandaşımızı aldatmaya çalışıyor. Bunları herkesin görmesi lazım.”

Terörle mücadele elde edilen kazanımlara dikkati çeken Akar, bunların korunmasının önemine vurgu yaptı. Aksi durumda Türkiye'nin 20 sene geri gideceğini belirten Akar, “Bugünlere kolay gelmedik. İğne ile kuyu kazar gibi bugünlere geldik. Bunlara cansuyu, imkan verilirse tekrar şehitler verdiğimiz, tekrar anaların gözyaşları döktüğü günlere döneriz” dedi.