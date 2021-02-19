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Milli sporcudan Talas'ta karate kursu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın ‘Yüz Ağartan Projeler’i arasında yer alan ‘Sporcu Fabrikası’ projesinde bir adım daha atıldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın ‘Yüz Ağartan Projeler'i arasında yer alan ‘Sporcu Fabrikası' projesinde bir adım daha atıldı.


Bu kapsamda Talasgücü Belediyespor bünyesine katılan U-21 Milli Takım Karate Antrenörü Fatih Altunok tarafından karate eğitimi verilecek. Talas'ta ikamet eden, 8 ile 16 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak verilecek karate kursunda savunma sanatına dair eğitim programı uygulanacak. 27 Şubat Cumartesi günü öğrenci kabul etmeye başlayacak kurs, her hafta sonu devam edecek. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Milli Antrenör Fatih Altunok, sporun insan bedenindeki olumlu etkilerine dikkat çekerek, ailelerin çocuklarını spora yönlendirmeleri gerektiğini söyledi. Sporun zihinsel ve bedensel pek çok katkısı olacağının altını çizen Altunok, “Talasgücü Belediyespor olarak bütün çocuklarımızı karate sporu için tesislerimize davet ediyorum. Sporun zihinsel ve bedensel gelişime olumlu etkisi yüksektir. Belediye bünyesinde karate kursu açarak bir ilki gerçekleştirmemize imkan tanıyan değerli başkanımız Mustafa Yalçın'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Amacımız yetenekli çocuklarımızı keşfedip milli takıma kazandırmak” dedi.


Kursa kayıt yaptırmak ve detaylı bilgi almak isteyenler 0538 595 2344 numaralı telefonu arayabilir. Talasgücü Belediyespor bünyesinde geçtiğimiz günlerde de eski milli basketbolcu Fatih Solak tarafından basketbol kursları verilmeye başlanmıştı.

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