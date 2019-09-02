Milli takım için Kayseri'den 4'ü aynı takımdan 5 futbolcu çağrıldı

U17 Kız Milli Takımının 19-25 Eylül 2019 tarihleri arasında Moldova'da oynayacağı Avrupa Şampiyonası eleme turu maçları aday kadrosu açıklandı. Kadroya Kayseri'den 4'ü aynı takımdan olmak üzere 5 futbolcu davet edildi.

Moldova'da 19-25 Eylül 2019 tarihleri arasında Avrupa Şampiyonası eleme turu maçlarını oynayacak olan U17 Kız Milli Takımı aday kadrosunda Kayserili oyuncuların ağırlığı dikkat çekti. Kayseri Gençlerbirliği'nden 4 oyuncu aday kadroya çağrılırken, Kılıçaslan Yıldızspor'dan da bir oyuncu milli takım aday kadrosunda kendine yer buldu. Aday kadroya davet edilen oyuncular 9 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 13:00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Gençlerbirliği'nden 4 oyuncu

Milli takımın Avrupa Şampiyonası eleme turu maçları aday kadrosuna tam 5 oyuncu gönderen Kayseri Gençlerbirliği dikkatleri üzerine çekti. Aday kadroya Gençlerbirliği forması giyen Narin Yakut, İrem Barut, Mine Okaytu ve Rabia Beylül Koç çağrıldı. Kayseri Gençlerbirliği, 2018 de Genç kızlarda Türkiye şampiyonu, 2019'da Türkiye ikincisi olurken, 3. Ligde yine Türkiye ikincisi olmuştu.

Kılıçaslan Yıldız'dan tek oyuncu

Kadın futbol liglerinde Kayseri'yi temsil eden takımlardan KılıçaslanYıldızspor'dan ise milli takım aday kadrosuna 1 oyuncu çağrıldı.Son dönemdeki performansı ile dikkat çeken Fatma Nur Şenses, aday milli takım kampına çağrılan isimler arasında yer alıyor.