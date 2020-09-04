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Milli takıma 3 sporcu daha

İstanbul Altunizade’deki Burhan Felek Spor Kompleksinde yapılan Gençler Türkiye Şampiyonasının son gününde 3 sporcumuz daha milli takıma girmeyi başardı.

İstanbul Altunizade'deki Burhan Felek Spor Kompleksinde yapılan Gençler Türkiye Şampiyonasının son gününde 3 sporcumuz daha milli takıma girmeyi başardı.


Tohm Kayseri Atletizm sporcularımızdan Tayyip Arslan 3000mt engellide, Burak Karataş 4 100 metre bayrak yarışında, Ali Rıza Karakuş ise cirit atmada elde ettikleri dereceler ile milli takım kadrosuna girmeyi başardılar.


Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, 12-13 Eylül 2020 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan Balkan Gençler Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Tayyip Arslan, Burak Karataş, Ali Rıza Karakuş'u ve antrenörleri Süleyman Altınoluk, Zehra Şarvan ve Sezer Şarvan'ı tebrik ederek, başarılar diledi.

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