MİM-SİN, KOCATEPE, ESER ve ERAS Camilerinde Melikgazi Belediyesince bakım ve onarım yapılıyor

Mustafa Palancıoğlu, Meclis Kararı ile ilçe sınırları içerisinde yer alan dört camide yerden ısıtma sistemi, cami son cemaat alanın genişletilmesi, Kuran Kursu için tadilat ve dış alan bazalt taşı döşemesinin yapıldığını söyledi.

MİM-SİN, ERES, KOCATEPE ile ESER camilerinde yerine getirilen hizmetler ile cami cemaatinin daha rahat ibadet yapmasına imkân tanındığını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi İlçe sınırları içerisinde 293 caminin bulunduğunu ve tüm camilerin temizliğinin Melikgazi Belediyesince yapıldığını kaydetti.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; konu ile ilgili olarak şunları söyledi;

“Melikgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve ilçe genelinde bulunan 293 cami de hizmet veren Cami Temizlik Ekibi bulunmaktadır. Bu ekip genel temizlik çalışması yapmaktadır. Ancak camilerin bir de bakım onarım, eskiyen halıların değiştirilmesi, Wc'lerin yapımı, temizliğinin ve boya gibi eksiklikleri bulunmaktadır. Bunun gibi hizmetin sunulabilmesi için Melikgazi Belediye Meclisinden oybirliği ile karar alındı. Bu karara istinaden 4 camimizde halkın isteği ile yerine getirildi”

Başkan Dr. Palancıoğlu, ilçe sınırları içerisinde yer alan 35 caminin ise KAYSERİ KÜLTÜR MİRASI arasında yer aldığını yani tarihi eser kapsamında bulunduğunu sözlerine ekledi.