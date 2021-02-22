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Mimarlar tasarladı, ustalar yaptı, Başkan Yalçın inceledi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, önümüzdeki yaz döneminde Talas’taki park ve bahçeler ile şehrin değişik peyzaj alanlarında uygulanacak kent mobilyalarının demo tasarımlarını inceledi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, önümüzdeki yaz döneminde Talas'taki park ve bahçeler ile şehrin değişik peyzaj alanlarında uygulanacak kent mobilyalarının demo tasarımlarını inceledi.


Belediye mimarları tarafından tasarlanıp teknik birimler şantiyesindeki ustalar tarafından imal edilen demo ürünleri inceleyen Başkan Yalçın, insanlarla birlikte diğer canlıların da yararlanabileceği şekilde tasarımlar yapılması gerektiğine vurgu yaptı.


Parklar ve peyzaj alanlarında uygulanacak kent mobilyalarında insanlar kadar diğer canlıların da dikkate alınması gerektiğine işaret eden Başkan Yalçın, kedi ve köpekler için barınaklar, su ve yem kapları, kuşlar için yuvalar gibi detayların düşünülmesi gerektiğini dile getirdi.


Kamelya, pergole, bank, çöp kovası, salıncak, kedi ve kuş yuvası gibi ürünleri tek tek inceleyerek değerlendirmeler yapan Başkan Yalçın, pandemi şartlarına uygun şekilde tasarlanmış oturma grupları ve banklar üzerinde de ayrıca durdu.

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