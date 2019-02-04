Mimarsinan OSB 155. Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nin 155. Müteşebbis Heyet Toplantısı Kayseri Sanayi Odası'nda yapıldı.

Toplantıya, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Oğuzbaş, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Mimarsinan OSB Müteşebbis Heyet Üyeleri ve bölge personeli katıldı.

Mimarsinan OSB yönetimini çalışmalarından ve başarılarından dolayı kutlayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Mimarsinan OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Mehmet Büyüksimitci, ‘‘OSB'lerde en büyük risk, sürdürülebilirliktir. Çok verimli çalışmak ve mevcut arsa satışları ile ilgili çok uygun yatırımlar yapmak gerekiyor. Mimarsinan OSB güzel çalışmalara imza atıyor. Bu yönetim kurulunun ve personelin istişare mekanizmasının iyi çalışması ile ilgili bir durum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aspilsan firmasının arsa tahsisi konusunda müteşebbis heyetimizin göstermiş olduğu hassasiyet içinde ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Hem milli ve yerli üretim konusunda hem de savunma sanayisine yönelik oldukça güzel bir çalışma oldu. Yeni yatırımlarla ilgili daha gidecek çok yol var. Kayseri hepimizin. Dar düşünmeden, geniş ölçekte ülke için çalışmaya, üretmeye gayret edeceğiz'' dedi.

Mimarsinan OSB'nin 2018 yılındaki faaliyetleri ve 2019 yılındaki yatırımları hakkında bilgiler veren Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Oğuzbaş, “1998 yılında kurulan Mimarsinan OSB'miz, şu anda 6 milyon metrekare alan üzerinde faaliyet gösteriyor. Toplamda 372 adet sanayi parselimiz var. Bu parsellerin 7 adedi tahsisini beklemektedir. Bölgemiz genelinde her yıl düzenli olarak altyapı çalışmalarımızı yapıyoruz. Yol yapım çalışmalarımıza, devam ediyoruz. Bölgemiz ile Melikgazi Belediyesi arasında imzalamış olduğumuz protokolle, sağlık bandında yapılacak alternatif yol için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bu protokolde, bölgemizde ki 3. giriş bölgesine 30 metre genişliğinde çift şeritli yol yapılacak. Ağır tonajlı araçları o yöne yönlendireceğiz. Bölge girişimize yapılacak olan yonca yaprağının imar planını, anayol üzerindeki benzinlik ve dinlenme tesisini ve sağlık koruma bandımız ile ilgili tadilat planımızı, alt ve üst yapı çalışmalarımızı 2018 yılında tamamladık. Bölgemiz genelinde, geçtiğimiz yıl içerisinde elektrik, su ve doğalgaz tüketimlerinde artış gösterdi.” dedi.

‘2019 yılı için yaklaşık 20 milyon TL'lik bütçe ayırdık'

2019 yılında, alt ve üst yapı çalışmaları ve çeşitli faaliyetler için yaklaşık 20 milyon TL'lik bütçe ayırdıklarını açıklayan Başkan Oğuzbaş şunları söyledi; “Geçtiğimiz yıl, bölge temizliğinde kullanılmak üzere 1 adet çöp toplama aracı ve 1 adet yol süpürme aracını bünyemize ekledik. Şu anda 19 aracımızla hizmet vermekteyiz. 2017 yılında kurmuş olduğumuz İtfaiye Teşkilatımız, yangın, kurtarma, trafik kazası, su baskını gibi olaylara müdahale ediyor. İtfaiye personellerimizin eğitimleri devam ediyor. Aynı zamanda, itfaiye teşkilatımız, İncesu Organize Sanayi Bölgesi'nde de destek amaçlı hizmet veriyor. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında, İtfaiye Teşkilatımızda, ilimizde bulunan Ahi Evran Anadolu Meslek Lisesi'nde eğitim gören 12 öğrencimiz staj görüyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde faaliyete geçirdiğimiz whatsapp ihbar ve öneri hattımızla sanayicilerimizin istek ve önerilerine hızlı bir şekilde cevap vermeye gayret ediyoruz”

‘Bölgemize yapılacak olan Meslek Yüksek Okulu için Kayseri Üniversitesi ile protokol imzaladık'

Üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanabilmesi amacıyla Kayseri Üniversitesi ile bölgeye kurulacak meslek yüksekokulu için bir protokol imzaladıklarını belirten Başkan Oğuzbaş, “Bölgemizde Meslek Yüksek Okulu, 22 bin metrekarelik alanda kurulacak. Melikgazi Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç, yüksekokul konusunda bir takım görevleri üstlendi. Biz de arsa tahsisini gerçekleştirdik. El birliği ile meslek yüksekokulunu bölgemize ve ilimize kazandıracağımızı düşünüyorum. Türkiye Halk Bankası, bölgemizde Mart ayı içerisinde şube açacak, inşaatı şuanda hızla devam ediyor. Geçtiğimiz yıl, Aspilsan firmasına, yaklaşık 24 bin metrekarelik arsa tahsisini gerçekleştirdik. Bu tahsisin, bölgemize hem yan sanayi, hem de yenilikler anlamında çok ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum'' şeklinde konuştu.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ile 2018 yılı içerisinde 2 ayrı protokol imzaladıklarını ifade eden Başkan Oğuzbaş, “ Ajansın Teknik Destek programı kapsamında, sunmuş olduğumuz 2 ayrı projemiz başarılı bulunarak, destek almaya hak kazandık. Kurum Kültürü ve İletişim Teknikleri isimli birinci projemizde eğitimi Bölge personellerimiz aldı. İkinci projemiz de ise sanayicilerimizle birlikte Kurumsallaşama ve Stratejik Yönetim eğitimi aldık. Bölge Müdürlüğü olarak katılımcılarımıza fayda sağlayacak bu tür projelerimize devam edeceğiz. Yine geçtiğimiz yıl içerisinde Türk Kızılayı ile ortaklaşa yürüttüğümüz Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyamız da yoğun ilgi gördü. Sanayicilerimizden, çalışanlardan ve bölge personelimiz tarafından toplamda, 122 ünite kan, 75 ünite kök hücre bağışı yapıldı. Bu kampanya bölgemizde her yıl düzenli olarak yapılacak'' diye konuştu.

Toplantıda, 2019 yılı bütçesi ile gündemde bulunan maddeler görüşülerek karara bağlandı.