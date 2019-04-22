Mimarsinan OSB Cami, Kırım'da yapılacak camiye örnek olacak

Kırım Müftü Yardımcıları Aider Acimhetov, Ervin Bensitov ve Teknik Mühendis Gülnara Hüseyinova beraberindeki heyet ile birlikte Mimarsinan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Kırım'da yapacakları yaklaşık 4 bin kişilik cami için Kayseri Mimarsinan OSB caminde inceleme yapan heyete Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karabulut ve yönetim kurulu üyeleri cami ve tarihi hakkında bilgiler verdi. İncelemelerin ardından Bölge Müdürlüğü'ne geçen Kırım heyeti, Başkan Karabulut ile bir süre sohbet etti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Karabulut, bölge çalışmaları hakkında misafirleri bilgilendirdi. Türkiye ile Kırım ilişkilerinin çok eskiye dayandığını ifade eden Başkan Karabulut; ilişkilerin daha da gelişerek devam etmesi temennisinde bulundu.

Ziyarette Kırım heyeti, Mimarsinan OSB'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade ederek Başkan Karabulut'a çalışmalarında başarılar diledi.