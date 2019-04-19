Mimarsinan OSB'den İstihdam Seferberliğine Tam Destek

Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karabulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Ocak'taki TOBB Türkiye Ekonomi Şurasında iş dünyasına yaptığı çağrıyla başlatılan İstihdam Seferberliği ile ilgili açıklamalarda bulunarak, bölge müdürlüğü olarak istihdam seferberliğine tam destek verdiklerini söyledi.

Sanayicilerden de ekonomik seferberliğe katkı vermeleri arzusunda bulunan Başkan Karabulut konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu; "İstihdam Seferberliği bir ekonomik seferberliktir. Seferberlik kapsamında iş dünyamıza ve girişimcilerimize 8 farklı teşvik sunuldu. Bu teşvikler, sanayicimizi ve imalatçıları rahatlattı. Bir ülkenin gelişmesi, kalkınması için öncelikle üretmesi gerekmektedir. 2019 istihdam paketinde, küçük, büyük tüm işletmelerin faydalanabileceği teşvikler bulunuyor. Yeni istihdam teşvikleri ile ülkemizin ve Kayserimizin ciddi anlamda iş sahası kazanacağına inanıyorum. Mimarsinan OSB'mizde yaklaşık 6 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Bölge Müdürlüğü olarak hizmet binamız içerisinde istihdam masamızı kurarak, bu konuda bir personelimizi görevlendirdik. İstihdam Seferberliğine, Mimarsinan OSB sanayicilerinin de destek vermesini, bu tarihi imkanlardan yararlanmasını arzu ediyoruz. İstihdamın artırılması işimizin gelişmesi, üretimin artmasının yanı sıra ülke ekonomisinin büyümesine de vesile olacak. Kamu-özel sektör el ele verince yapılmayacak şey yoktur. Bu ekonomik seferberliğe herkes gücü yettiğince katkı vermelidir."

"İŞKUR ve SGK ile ortak çalışıyoruz"

İŞKUR ve SGK İl Müdürlüğü ile İstihdam seferberliği konusunda ortak çalışmalar yaptıklarının altını çizen Başkan Karabulut; "İstihdam Seferberliği kapsamında İŞKUR ve SGK İl Müdürlüğü ile ortak çalışarak sanayici ile iş arayan vatandaşlarımız arasında köprü kurduk. Bu bağlamda hem sanayicilerimizin eleman ihtiyacını karşılamayı hem de işsiz vatandaşlara istihdam sağlamalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Ayrıca belirli aralıklarla İŞKUR ve SGK personellerinin bölgemizde seminer vermelerini sağlayarak sanayicilerimizi İstihdam Seferberliği konusunda bilgilendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"İstihdam masamız vatandaş ile sanayici arasında köprü kuruyor''

Mimarsinan OSB yönetimi olarak istihdam seferberliğine çok önem verdiklerini, bu konuda çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Karabulut; ''Bölge girişimize billboardlarımızı astık. Bu sayede daha çok sanayici ve vatandaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Ayrıca yapılacak duyurular ve konunun uzmanlarının katılımıyla toplantılar düzenleyerek sanayicilerimizin merak ettiği konuları açıklığa kavuşturarak daha çok bilgi sahibi olmalarını sağlamaya devam ediyoruz. Bölgemizde iki kez SGK ve İŞKUR işbirliği ile toplantılar düzenledik. Öte yandan bölgemizde kurduğumuz istihdam masasındaki personelimiz ile de sanayici ile iş arayan vatandaşlar arasında bir nevi köprü oluşturduk. İş arayan vatandaşlarımızı kayıt altına alarak ihtiyaç duyan sanayicilerimizle görüştürüyoruz. Ülkemiz için çok önemli olan istihdam seferberliği konusunda Kayseri'de üzerimize düşeni elimizden geldiğince yapmaya devam ediyoruz. Sanayicilerimizin de desteğini bekliyoruz'' şeklinde konuştu.

Öte yandan Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde bölge sanayicilerine yönelik ikinci kez İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda İstihdam Seferberliği 2019 konusunda SGK müdür yardımcıları ve İŞKUR Meslek Danışmanları bölge sanayicileri ve personellerine bilgiler aktardı. Sunum eşliğinde teşvikler hakkında bilgilerin verildiği toplantıda sanayiciler, merak ettiği soruları da ileterek konunun uzmanlarından bilgiler alma fırsatı buldu.