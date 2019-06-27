Mimarsinan OSB'ye Meslek Yüksekokulu için Kollar Sıvandı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından Mimarsinan OSB'ye meslek yüksekokulu kurulması için kollar sıvandı. Daha önce MYO için ön protokol imzalayan taraflar, MYO için gerekli proje çalışmalarını yürütmek için sekiz kişilik ekip oluşturdu.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Genel Sekreter V. Doç. Dr. Semra Aksoylu ve Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ercan Karaköse ile birlikte, Mimarsinan OSB'nin yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Toplantıda daha önce ön protokolü imzalanan Mimarsinan OSB'ye meslek yüksekokulu kurulması konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.

Proje konusunda fikir alış verişi ve yol haritası konusunda görüşmelerin de yapıldığı toplantıda, Mimarsinan OSB Yönetiminden Mustafa Ateş ve Hidayet Güneş ile OSB Müdürü Abdulbaki Uludağ, KAYÜ'den Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Genel Sekreter Doç. Dr. Semra Aksoylu, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ercan Karaköse ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Seyfettin Kaan Altınkaynak'ın da bulunacağı sekiz kişilik bir ekip oluşturulması kararlaştırıldı. Oluşturulan ekip Mimarsinan OSB'de daha önce belirlenen 22 dönüm arazide yapılması planlanan MYO'nun proje çalışmalarını yürütecek.

Bölgenin Kalifiye Eleman İhtiyacı Karşılanacak

Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Karabulut, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya bölgelerine kurulması planlanan Meslek Yüksekokulundan dolayı teşekkür etti.

Üniversite-sanayi işbirliğinin önemine vurgu yapan Karabulut, "Yıl sonunda temelini atmayı düşündüğümüz bu Meslek Yüksekokulunda, öğrencilere eğitimin yanında, OSB bölgemiz bünyesinde bulunan firmaların, Ar-Ge ve inovasyon kapasitelerini artırmak için üniversite ile ortak çalışmalar yapılmasını hedefliyoruz. Meslek Yüksekokulunda bölgemizde faaliyet gösteren işletmelerimize uygun bölümlerin açılmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sayede buradan yetişecek gençlerimiz, hem sanayicilerimizin kalifiye eleman ihtiyacını karşılayacak, hem de bu sayede istihdama katkı sunulacaktır. Ayrıca bölgenin gelişimi artacaktır. Mimarsinan OSB'ye, MYO şimdiden hayırlı olsun” dedi.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise, uygulama ve proje odaklı olan ve iş dünyası ile bütünleşmeyi ve bölgesel kalkınmaya katkı oluşturarak nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi ve toplumsal fayda oluşturmayı kendine misyon olarak belirleyen Kayseri Üniversitesi'nin, bu misyona uygun olarak iş dünyasının ve şehrin faydasına yönelik çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Rektör Karamustafa, “Mimarsinan OSB'ye kurmayı düşündüğümüz Meslek Yüksekokulu, gerek burada eğitim görecek olan öğrenciler, gerekse burada faaliyet gösteren işletmelerin ana elaman sıkıntılarını çözmeleri açısından büyük fayda sağlayacaktır. Mimarsinan OSB ile birlikte oluşturduğumuz sekiz kişilik ekip, inşallah en yakın zamanda çalışmalarını tamamlar ve okulun temelini biran önce atarız. Kayseri Üniversitesi olarak ‘okulda değil sahada üniversite' sloganı ile iş dünyası ve sanayi ile iç içe olmayı sürdüreceğiz. Meslek Yüksekokullarda verdiğimiz teknik eğitimi OSB bölgelerine taşıyarak, hem öğrencilerimize, hem de işletmelere daha çok fayda sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.