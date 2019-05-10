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Mimarsinan'da trafik kazası: 1 ölü

Kayseri’nin Mimarsinan kasabasında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Mimarsinan kasabasında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre Mimarsinan kasabası Tomsu Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında Ş.M.'nin kullandığı 38 PE 189 plakalı otomobil önce bir evin duvarına çarptı. Savrulan araç evinin önünde oturan 80 yaşındaki Asiye S.'ye çarptı.


Meydana gelen kazada Asiye S. ağır yaralı, sürücü ise hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Asiye S. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Kazada otomobil hurdaya dönerken, yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

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