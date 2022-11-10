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Minel Nefin Özen'e milli davet

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1.

Lig ekiplerinden Kayseri Atletikspor'un genç oyuncusu Minel Nefin Özen, U-17 milli takım kampına davet edildi.


17 Yaş altı Kızlar Balkan Şampiyonası, 18-22 Ocak tarihleri arasında Türkiye'de oynanacak. Şampiyonaya hazırlık amacıyla milli takım 13-19 Kasım tarihleri arasında Ankara'da kamp yapacak. Bu kamp için Kayseri Atletikspor forması giyen başarılı oyuncu Minel Nefin Özen'e Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından davet yazısı gönderildi.


Kamp çalışmaları 13 Kasım Pazar günü Ankara TVF SporLisesi Yurdu'nda saat 14.00'da başlayacak.

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